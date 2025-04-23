«نيو» الصينية تعتزم البقاء في أوروبا

تعتزم شركة «نيو» الصينية لصناعة السيارات البقاء بأوروبا، في إطار استراتيجيتها طويلة الأمد، على الرغم من تراجع مبيعاتها.

وقال المدير التنفيذي للشركة في شنغهاي، ويليام لي، إن رضا العملاء في أوروبا سيظل أولوية قصوى للشركة، بغض النظر عن عددهم.

وأضاف في تصريحات صحافية، أمس، قبل انطلاق فعاليات معرض شنغهاي للسيارات اليوم، أن طرح علامة تجارية جديدة في سوق جديدة دائماً ما يكون عملية طويلة.

وأشار إلى أن الشركة تتعلم المزيد بشأن الاحتياجات المختلفة للعملاء الأوروبيين مقارنة بالعملاء الصينيين.