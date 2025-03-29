روسيا تتهم أوكرانيا بشن هجوم على مواقع طاقة

اتهمت روسيا، أمس، أوكرانيا بإطلاق صواريخ وأكثر من 12 طائرة مسيّرة على منشآتها للطاقة، في انتهاك لما تقول موسكو إنه تعهّدات من جانب أوكرانيا بوقف مثل هذه الضربات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن «الالتزامات المعلنة من قبل نظام كييف بوقف الهجمات المتعمّدة على البنية التحتية للطاقة المدنية الروسية ليست سوى خدعة من قبل (الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي)».

بدوره، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن القوات الروسية تملك «المبادرة الاستراتيجية» على طول خط الجبهة في أوكرانيا، حيث بإمكانها «الإجهاز» على القوات الأوكرانية، فيما طرح فكرة «إدارة انتقالية» في البلاد برعاية الأمم المتحدة.