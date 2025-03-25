تغيير قواعد اللعبة

قاذفة نظام صواريخ المدفعية عالية الحركة «HIMARS» معروضة إلى جانب مقذوف مدفعية صاروخية، بالمعرض الجوي الدولي الأسترالي في أفالون، الذي أقيم، أمس، بالتزامن مع إعلان الحكومة الأسترالية تسلّم الجيش الأسترالي أول شحنة من نظام صواريخ «HIMARS» الأميركي المتحرك بعيد المدى، الذي وصفته بأنه «مُغير لقواعد اللعبة».

وجاء تسارع وتيرة استحواذ أستراليا على هذا النظام بعد المراجعة الاستراتيجية الدفاعية التي أجرتها البلاد في عام 2023، حيث شهد النظام استخداماً فعالاً في أوكرانيا ضد القوات الروسية. أ.ف.ب