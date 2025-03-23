استئناف الرحلات الجوية بمطار هيثرو

أعلن مطار هيثرو في لندن أنه عاد إلى العمل بكامل طاقته، أمس، بعد إغلاق استمر نحو يوم كامل، بسبب حريق في محطة كهرباء فرعية.

ولكن شركات الطيران حذرت من أن الاضطراب الشديد سيستمر لأيام، فيما تسعى جاهدة لتحويل مسار الطائرات وأطقمها، وإيصال المسافرين إلى وجهاتهم.

وقال رئيس المطار إنه فخور باستجابة مطار هيثرو للحادث. لكن المسافرين المزعجين وشركات الطيران الغاضبة والسياسيين القلقين سعوا للحصول على إجابات بشأن كيف يمكن لحريق يبدو أنه عرضي أن يغلق أكثر مطارات أوروبا ازدحاماً؟!