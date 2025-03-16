تقدم في المفاوضات بين «النقد الدولي» وباكستان

كشف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، ناثان بورتر، عن إحراز تقدم كبير في المفاوضات مع السلطات الباكستانية نحو التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الأولى لبرنامج قيمته سبعة مليارات دولار.

وأضافت البعثة في بيان أنها ستواصل المفاوضات مع السلطات الباكستانية، عبر الفيديو، خلال الأيام المقبلة، بحسب ما نشرته صحيفة «ذا نيوز» الباكستانية، أمس.

وتابع البيان: «أحرز صندوق النقد الدولي والسلطات الباكستانية تقدماً كبيراً نحو التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين، بشأن المراجعة الأولى بموجب الاتفاق الممتد لمدة 37 شهراً في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممتد».