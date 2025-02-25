فريدريش ميرتس يبحث عن حلفاء لتشكيل حكومة بعد فوزه في الانتخابات الألمانية

بدأ زعيم المحافظين الألمان، فريدريش ميرتس، الفائز في الانتخابات بفارق أقل من المتوقع، مفاوضات شاقة لتشكيل حكومة ينتظرها الأوروبيون لتكون قوة دفع في مواجهة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وروسيا.

ولكي يتمكّن من الحصول على أغلبية، يسعى زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي، في المقام الأول، لتشكيل ائتلاف مع الاشتراكيين الديمقراطيين، على الرغم من تحقيقهم نتائج أقروا بأنفسهم بأنها كانت «كارثية».

وفي حال حصل ذلك سيحظى الحزبان معاً بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب.

ويُدرك رجل ألمانيا القوي الجديد أنه لا يمكن لبلاده أن تبقى فترة طويلة من دون حكومة في مواجهة التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، التي تتمثل في المواقف الصادرة عن ترامب بشأن حرب أوكرانيا، والمخاوف من التحالف عبر الأطلسي، والتهديدات الأميركية بزيادة الرسوم الجمركية، فضلاً عن الأزمة التي يواجهها النموذج الاقتصادي الألماني القائم على الصناعة من قبل المنافس الصيني. وقاد المحامي السابق، الذي لم يسبق له شغْل مناصب وزارية، حزبه الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وحليفه حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، إلى الفوز، لكن النتيجة التي حققها المحافظون في الانتخابات التشريعية الأخيرة لا تسمح لهم بالحكم بمفردهم، لاسيما أن النتيجة كانت أقل من نسبة الـ30% التي توقعتها استطلاعات الرأي.

من جانبه، ضاعف اليمين المتطرف، ممثلاً بحزب «البديل من أجل ألمانيا»، النتيجة التي حققها قبل أربع سنوات، وحلّ ثانياً بحصوله على 20.8% من الأصوات.