استطلاع: أوروبا يجب أن تكون الأولوية القصوى للحكومة الألمانية الجديدة

كشف استطلاع للرأي أن أغلبية الألمان يرون أن تعزيز التضافر الأوروبي ينبغي أن يكون أهم مهمة في السياسة الخارجية للحكومة الألمانية الجديدة. وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد «فورسا» لقياس مؤشرات الرأي، بتكليف من مجلة «إنترناتسيوناله بوليتيك»، قال 57% من الألمان إن هذا الهدف ينبغي أن يكون الأولوية السياسية القصوى للحكومة الجديدة، بزيادة قدرها خمس نقاط مئوية عن استطلاع مماثل أجري نهاية عام 2023.

وبحسب الاستطلاع، يرى الألمان أن ثاني أهم أولوية بالنسبة للحكومة الجديدة ينبغي أن تكون زيادة القدرات الدفاعية لألمانيا (38%). وأشار المشاركون إلى أن الالتزام العالمي بمزيد من حماية المناخ، تراجع أهميته بالنسبة للألمان، حيث يرى 26% منهم أن هذه القضية يجب أن تكون لها الأولوية لدى الحكومة الجديدة، مقابل 35% قبل عام.

ويحظى هدف الحد من نفوذ الدول الاستبدادية بدعم أقل من ذي قبل (من 32% نهاية عام 2023 إلى 20% الآن)، بينما ارتفع الدعم لقضية توسيع المساعدات لأوكرانيا قليلاً من 14% إلى 17%.

وأيد أنصار حزب الخضر، بشكل خاص تعزيز التضافر الأوروبي (79%)، في حين تلعب هذه القضية دوراً ثانوياً نسبياً بالنسبة لأنصار حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي (36%). ويمثل هدف تعزيز القدرة الدفاعية لألمانيا أهمية أدنى من المتوسط بكثير بالنسبة لأنصار حزب الخضر (9%) وحزب اليسار (8%).