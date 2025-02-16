39 شخصاً عدد مصابي هجوم «الدهس» بميونخ

ارتفع عدد مصابي هجوم الدهس الذي استهدف تظاهرة في مدينة ميونخ الألمانية الخميس الماضي، إلى 39 شخصاً، على الأقل. وأعلنت سلطات الادعاء العام والشرطة أمس، أن المزيد من الأفراد سجلوا أنفسهم كضحايا للهجوم أول من أمس.

وكانت الشرطة أعلنت أن 36 شخصاً أصيبوا في الهجوم، وبعضهم في حالة خطرة. وبحسب بيانات مسؤولين، فإن المشتبه فيه أفغاني يبلغ من العمر (24 عاماً)، واندفع بسيارته خلال التظاهرة، وألقت الشرطة القبض عليه.

واعترف المشتبه فيه أنه تعمد دهس المتظاهرين المشاركين في المسيرة بسيارته، فيما أعرب محققون عن اعتقادهم أن الهجوم ينطوي على «دوافع متطرفة».