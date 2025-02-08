وزير المالية الألماني منفتح تجاه التفاوض مع ترامب

يرى وزير المالية الألماني يورج كوكيس، أنه من المستحسن إجراء مفاوضات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتجنب صراع تجاري مع الولايات المتحدة.

وقال الوزير المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في مقابلة مع إذاعة «بافاريا»، إن ترامب قال مرات عدة إنه يرغب في إرسال المزيد من الطاقة إلى أوروبا، مشيراً إلى أن أوروبا لديها أيضاً اهتمام كبير بمثل هذه المشتريات.

وأضاف كوكيس: «قبل أن ندخل في صراعات تجارية، هناك أيضاً إمكانية عرض مفاوضات متبادلة، والتي قد تؤدي إلى اتفاق جيد.. لقد رأينا أيضاً من مثال المكسيك وكندا أنه بعد وقت قصير من الإعلان عن الرسوم الجمركية، كان ممكناً أيضاً تعليقها مؤقتاً».