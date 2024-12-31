السجن مدى الحياة لمراهق صيني

أصدرت الصين، أمس، حكماً بالسجن مدى الحياة على مراهق بتهمة قتل زميله، في قضية صدمت البلاد وفتحت جدلاً حول مشكلات الانحراف لدى الأحداث، واتُهم ثلاثة مشتبه فيهم، جميعهم تحت سن 14 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، في أبريل الماضي، بارتكاب مضايقات بحق صديقهم، وهو صبي يبلغ من العمر 13 عاماً يُدعى (وانغ)، حيث استمرت تلك المضايقات فترة طويلة قبل قتله بمجرفة ودفن جثته في مزرعة مهجورة. وأدين أحد المراهقين، واسمه (تشانغ)، بتهمة القتل العمد وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة، فيما حُكم على شريكه ويدعى (لي) بالسجن 12 عاماً، ولم تصدر المحكمة حكم إدانة بحق المراهق الثالث نظراً إلى تورطه الذي اعتُبر محدوداً في الجريمة، لكنه سيقضي عقوبة التعليم الإصلاحي.