الرئيس الألماني يدعو إلى الوحدة بعد هجوم ماغديبورغ

وجّه الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أمس، نداء إلى وحدة البلاد وتماسكها بعد هجوم ماغديبورغ في خضم حملة الانتخابات التشريعية المقررة فبراير المقبل.

وفي كلمته التقليدية بمناسبة عيد الميلاد، تطرق شتاينماير إلى «الظلال» التي تثقل أجواء أعياد نهاية السنة جراء هجوم بسيارة أوقع خمسة قتلى دهساً و200 جريح الجمعة الماضي في سوق ميلادية في ماغديبورغ شمال شرق ألمانيا.

وأضاف الرئيس الألماني على ما جاء في نص كلمته التي بثت عبر التلفزيون الرسمي أمس: «الكثير منكم سيكون حزيناً خلال فترة عيد الميلاد، كما أن الكثير منكم سيكون مضطرباً وقلقاً وحتى خائفاً ربما. كل هذه المشاعر مفهومة، لكن يجب ألا تسيطر علينا وألا تشلنا».