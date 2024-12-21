تركيا تحصل على إعفاء من عقوبات أميركية

قال وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أمس، إن أنقرة حصلت على إعفاء من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على بنك «جازبروم» في ما يتعلق بمدفوعات الغاز إلى روسيا.

وفرضت الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي عقوبات جديدة على بنك «جازبروم» الروسي، ما خلق عقبة أمام مشتري الغاز الروسي الذين كانوا يسددون المدفوعات عبر البنك. ومنذ ذلك الحين يسعى المشترون للحصول على توضيحات والبحث عن طرق أخرى للدفع. وتستورد تركيا كل احتياجاتها تقريباً من الغاز، حيث إن روسيا هي المورد الرئيس لها، وتضخ وحدها أكثر من 50% من الواردات التي تصل إلى تركيا عبر خطوط الأنابيب.