شولتس: ألمانيا لا تحتاج إلى لاعبين أو مقامرين

في بداية الحملة الانتخابية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أهمية الشعور بالمسؤولية في الأوقات الصعبة، مدافعاً مرة أخرى عن إقالته زعيم الحزب الديمقراطي الحر، كريستيان ليندنر من منصب وزير المالية.

وقال شولتس في مؤتمر انتخابي بمقر الحزب الاشتراكي الديمقراطي ببرلين: «هذه الأوقات حرجة في غاية الحرج».

وتحدث شولتس عن الحرب في أوروبا والاضطرابات الاقتصادية وتزايد الشعبوية والتطرف، وقال: «في مثل هذه الأوقات الحرجة تحتاج بلادنا إلى سياسة جادة، سياسة مسؤولة، إلى ساسة مسؤولين يهتمون بالأمر ببلدنا، وليس إلى لاعبين أو مقامرين».