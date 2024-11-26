مرشح مؤيِّد لروسيا يثير مفاجأة بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا

أثار مرشح مؤيِّد لروسيا مفاجأة بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا، بحصوله على نتيجة متقاربة مع تلك التي حققها رئيس الوزراء المؤيد لأوروبا، مارسيل شيولاكو، وفق ما أظهرت نتائج جزئية.

فبعد أن أعطته استطلاعات الرأي أقل من 10% من نوايا التصويت في بادئ الأمر، حصل كالين جورجيسكو (62 عاماً)، المنتمي إلى اليمين المتطرف والمؤيد لروسيا، على ما يقرب من 22% من الأصوات، في مقابل 21.1% لمنافسه شيولاكو بعد فرز 90% من الأصوات.

وإذا ما تأكد هذا الاتجاه، سيتواجه الرجلان في الجولة الثانية المقررة في الثامن من ديسمبر المقبل.

وحلّت إيلينا لاسكوني (52 عاماً)، وهي رئيسة بلدية مدينة صغيرة تترأس حزباً من يمين الوسط، في المركز الثالث بحصولها على 16.6% من الأصوات أمام المرشح القومي جورج سيميون (14.5%).

وقال المحلل السياسي، كريستيان بيرفوليسكو، لوكالة «فرانس برس» إن «اليمين المتطرف هو الفائز الأكبر في هذه الانتخابات»، إذ إنه فاز بأكثر من ثلث الأصوات.

ويرى خبراء أن اليمين المتطرف أفاد من مناخ اجتماعي وجيوسياسي متوتر، في هذه الدولة الموالية للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) والواقعة على حدود أوكرانيا. ويشكّل ذلك زلزالاً سياسياً في هذا البلد البالغ عدد سكانه 19 مليون نسمة.

وأدلى الرومانيون بأصواتهم في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية وسط ارتفاع التضخم ومخاوف بسبب الحرب في أوكرانيا المجاورة.