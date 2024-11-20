واشنطن تقدّم 4 مليارات دولار للدول الفقيرة

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن بلاده ستقدم إسهاماً «تاريخياً» بأربعة مليارات دولار لصندوق تابع للبنك الدولي يدعم البلدان الأكثر فقراً، في خطوة تسبق تسليمه السلطة إلى دونالد ترامب العازم على خفض الإنفاق العام.

وتعهد بايدن بتقديم هذا المبلغ لـ«المؤسسة الدولية للتنمية»، وذلك خلال مشاركته في قمة قادة دول مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو.

وهذا آخر اجتماع لبايدن مع كبار زعماء العالم قبل مغادرته البيت الأبيض في يناير المقبل.

وقال مسؤول أميركي كبير إن هذا إسهام بـ«أربعة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات»، ما يعني أنه غير ملزم للإدارة الجمهورية المقبلة برئاسة دونالد ترامب.