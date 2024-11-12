صحف عربية.. الرياض تتصدّر معدلات انخفاض البطالة بالسعودية

حققت منطقة الرياض قفزة كبيرة في معدلات مشاركة القوى العاملة على مستوى المملكة، حيث بلغت نسبة مشاركتها بالقوى العاملة السعودية، خلال الربع الثاني من العام الجاري، نحو 56.8%.

وشكّلت نسبة مشاركة الإناث السعوديات 42%، بينما وصلت نسبة مشاركة الذكور السعوديين إلى 71.5%.

وبلغ عدد العاملين السعوديين في الرياض نحو مليون و305 آلاف و281 عاملاً وعاملة، يشملون 528 ألفاً و444 من الإناث، و776 ألفاً و837 من الذكور.

وعلى صعيد العمالة الوافدة، بلغ عدد الذكور غير السعوديين في قوى العمل ثلاثة ملايين و977 ألفاً و988 عاملاً، بينما وصل عدد الإناث غير السعوديات إلى 234 ألفاً و219 عاملة.

وتصدّرت منطقة الرياض معدلات انخفاض البطالة على مستوى المملكة، حيث بلغت نسبة الانخفاض 2.3%.

وبلغ معدل البطالة بين الإناث السعوديات 9.8%، وبين غير السعوديات 3.4%. أما بين الذكور السعوديين، فقد سجل معدل البطالة انخفاضاً إلى 2.4%، بينما بلغت النسبة بين الذكور غير السعوديين 7%.

عن «سبق» السعودية