%80.3 من سكان دبي في سن العمل.. و1.2 مليون بالفئة العمرية للخبرات القيادية والتخطيطية

أظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن هيئة الصحة في دبي أن نحو 80.34% من سكان الإمارة في سن العمل، ضمن الفئة العمرية بين 20 و59 عاماً، بإجمالي بلغ ثلاثة ملايين و679 ألفاً و771 نسمة، من أصل أربعة ملايين و580 ألفاً و300 نسمة إجمالي عدد سكان الإمارة بنهاية العام الماضي 2025، بما يعكس اتساع قاعدة السكان في الفئات العمرية الأكثر ارتباطاً بالتعليم العالي وبداية الحياة المهنية ودخول سوق العمل.

وأوضحت البيانات التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم» أن عدد السكان في سن العمل ضمن هذه الفئة ارتفع بنحو 917 ألفاً و405 نسمات خلال أربع سنوات، مقارنة بنحو مليونين و762 ألفاً و366 نسمة في عام 2021، مسجلة نمواً بنسبة 33.21%، كما أظهرت الإحصاءات أن هذه الفئة تتوزع خلال العام الماضي 2025 بين مليونين و663 ألفاً و498 من الذكور بنسبة 72.38%، مقابل مليون و16 ألفاً و273 من الإناث، بنسبة 27.62%. فيما شهدت كتل الخبرات القيادية والتخطيطية في الفئة العمرية (40-59 عاماً) توسعاً ملموساً لتبلغ مليوناً و217 ألفاً و738 نسمة بنسبة 26.59% من سكان دبي في 2025.

وتفصيلاً، كشفت هيئة الصحة بدبي أن عدد سكان إمارة دبي ارتفع بنهاية العام الماضي ليصل إلى أربعة ملايين و580 ألفاً و300 نسمة، مقارنة بثلاثة ملايين و478 ألفاً و300 نسمة في عام 2021، مسجلاً زيادة إجمالية قدرها مليون و102 ألف نسمة، وبنسبة نمو بلغت 31.68% خلال أربع سنوات.

ووفقاً للإحصاءات، توزع إجمالي سكان الإمارة في عام 2025 بواقع ثلاثة ملايين و138 ألفاً و200 نسمة من الذكور بنسبة 68.52%، مقابل مليون و442 ألفاً و100 نسمة من الإناث بنسبة 31.48%، مقارنة بنحو مليونين و400 ألف و100 من الذكور بنسبة 69.0%، ومليون و78 ألفاً و200 من الإناث بنسبة 31.0% في عام 2021، ما يظهر استقرار النموذج الهيكلي لتركيبة السكان والجاذبية المتواصلة لبيئة الأعمال والعيش للإمارة.

وأوضحت البيانات أن نحو 80.34% من سكان الإمارة يقعون ضمن الفئة العمرية في سن العمل (20-59 عاماً)، بإجمالي بلغ ثلاثة ملايين و679 ألفاً و771 نسمة بنهاية عام 2025، وارتفع عدد السكان في هذه الفئة بنحو 917 ألفاً و405 نسمات خلال أربع سنوات، مقارنة بنحو مليونين و762 ألفاً و366 نسمة في عام 2021، مسجلاً نمواً بنسبة 33.21%.

وعلى صعيد شرائح سوق العمل والإنتاجية ضمن كتلة «سن العمل»، برزت شريحة الكوادر الشبابية والداخلين الجدد لسوق العمل (20-29 عاماً) بكتلة بشرية بلغت مليوناً و64 ألفاً و309 نسمات تشكل 23.24% من إجمالي سكان الإمارة لعام 2025، مقارنة بـ849 ألفاً و380 نسمة (24.42%) في عام 2021، بنمو قدره 214 ألفاً و929 نسمة وبنسبة 25.3%.

وضمن هذه الشرائح، حققت الفئة العمرية (20-24 عاماً) تسارعاً كبيراً لتقفز من 272 ألفاً و589 نسمة (7.84%) في 2021 إلى 400 ألف و465 نسمة (8.74%) في 2025، بمعدل نمو قياسي بلغت نسبته 46.91%؛ في إشارة إلى تدفق المهارات والكفاءات الجامعية والواعدة لتلبية التطور التقني والمهني في الإمارة.

أما بالنسبة لشرائح النضج والخبرة العملية (30-39 عاماً)، فقد شكلت الركيزة الأقوى للهرم السكاني بواقع مليون و397 ألفاً و724 نسمة وبنسبة 30.52% من إجمالي سكان دبي لعام 2025، مقارنة بمليون و87 ألفاً و610 نسمات (31.27%) في عام 2021، بنمو قدره 310 آلاف و114 نسمة وبنسبة 28.51%.

وتصدرت الفئة العمرية (30-34 عاماً) قمة الفئات السكانية في كلا العامين، حيث سجلت 707 آلاف و796 نسمة (15.45%) في 2025 مقابل 623 ألفاً و368 نسمة (17.92%) في 2021، وجاء الصعود الأكبر في نسب النمو المباشر لمصلحة الفئة العمرية (35-39 عاماً)، التي قفزت من 464 ألفاً و242 نسمة (13.35%) في 2021 إلى 689 ألفاً و928 نسمة (15.06%) في 2025، بزيادة بلغت 225 ألفاً و686 نسمة وبنسبة نمو بلغت 48.61%؛ ما يدعم كفاءة القطاعات الاقتصادية المتقدمة والإدارية في الإمارة.

وشهدت كتل الخبرات القيادية والتخطيطية في الفئة العمرية (40-59 عاماً) توسعاً ملموساً لتبلغ مليوناً و217 ألفاً و738 نسمة بنسبة 26.59% من سكان دبي في 2025، مقارنة بـ825 ألفاً و376 نسمة (23.73%) في عام 2021، بزيادة قدرها 392 ألفاً و362 نسمة وبمعدل نمو مرتفع بلغ 47.54%.

وسجلت الفئة العمرية (40-44 عاماً) ارتفاعاً من 370 ألفاً و177 نسمة (10.64%) في 2021 إلى 539 ألفاً و388 نسمة (11.78%) في 2025، بينما ارتفعت الفئة (45-49 عاماً) من 236 ألفاً و729 نسمة (6.81%) إلى 349 ألفاً و574 نسمة (7.63%)، وسجلت الفئة (50-54 عاماً) نمواً بنسبة 65.13% بزيادة بلغت 81 ألفاً و699 نسمة؛ ما يعزز عناصر الاستقرار الأسري والمهني طويل الأمد داخل دبي.

وفي المقابل، بلغ عدد الأطفال والناشئة ممن هم دون سن الـ20 عاماً نحو 756 ألفاً و497 نسمة بنسبة 16.52% من إجمالي السكان لعام 2025، مقارنة بـ632 ألفاً و757 نسمة بنسبة 18.19% في عام 2021، وعلى جانب كبار السن (60 عاماً فأكثر)، بلغت أعدادهم 144 ألفاً و32 نسمة بنسبة 3.15% في عام 2025، مقارنة بـ83 ألفاً و177 نسمة بنسبة 2.38% في عام 2021، وهي نسبة تنخفض بكثير عن المعدلات المسجلة في العديد من المدن العالمية التي تواجه تحديات شيخوخة السكان.

• 3.6 ملايين إجمالي عدد السكان في سن العمل.. منهم 2.6 مليون من الذكور بنسبة 72.3%، مقابل 1.01 مليون من الإناث بنسبة 27.6%.