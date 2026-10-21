السعودية: وفاتان وإصابتان في محاولة استهداف حقل الشيبة التابع لشركة أرامكو بالمنطقة الشرقية

قال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية إنه تم صباح اليوم الأربعاء، اعتراض طائرة مسيّرة من قبل الدفاعات الجوية السعودية لمحاولتها استهداف أحد المعامل في حقل الشيبة التابع لشركة أرامكو السعودية بالمنطقة الشرقية، ما أسفر عن نشوب حريق في مركبة تابعة لأحد المقاولين العاملين في الحقل، خارج أسوار المعمل، ودون تأثير في العمليات التشغيلية.

وأوضح المصدر، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الجهات المختصة في السعودية باشرت التعامل مع الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث نتج عن محاولة الاعتداء وفاة شخصين من الجنسيتين الفلبينية والنيبالية، وإصابة شخصين من الجنسيتين الباكستانية والهندية.