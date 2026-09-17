الولايات المتحدة توافق على بيع مقاتلات إف-35 للسعودية

وافقت الولايات المتحدة على بيع السعودية 48 طائرة مقاتلة من طراز إف-35 وتجهيزات مرتبطة بها، بقيمة 24.3مليار دولار، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الخميس.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن "البيع المقترح سيعزز قدرة المملكة العربية السعودية على ردع التهديدات الراهنة والمستقبلية، من خلال تعزيز دفاعها عن أراضيها، وتحسين التوافقية التجهيزية مع القوات الأميركية".

وأضافت أنها "ستعزز أيضاً أسطول الطائرات العاملة لدى السعودية، وتُحسّن قدراتها الدفاعية الذاتية في القتال جو-جو وجو-أرض".

وأخطرت الخارجية الكونغرس بالصفقة المقترحة التي تتطلب موافقة المشرعين الأميركيين.