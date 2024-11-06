بولندا: اعتقالات بسبب طرود تحوي متفجرات مموهة

اعتقلت السلطات البولندية أربعة أشخاص على خلفية طرود تحتوي على متفجرات مموهة، تردد أنها أرسلت عبر شركات نقل البريد السريع إلى دول من بينها المملكة المتحدة. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أمس، عن مكتب المدعي العام الوطني في بولندا، قوله إن الاعتقالات تتعلق بإرسال طرود «اشتعلت تلقائياً، أو انفجرت، أثناء عمليات النقل البري والجوي» إلى دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وأضاف المكتب أن هدف المجموعة هو «اختبار قناة نقل مثل هذه الطرود، التي كان من المقرر إرسالها في نهاية المطاف إلى أميركا وكندا».

وأفادت تقارير بأن شرطة مكافحة الإرهاب تحقق في ما إذا كان «جواسيس» زرعوا قنبلة في طرد اشتعلت فيه النيران داخل مستودع تسليم، بعد وصوله على متن طائرة إلى بريطانيا.