انطلاق أول مناورات بحرية بين إندونيسيا وروسيا

بدأت إندونيسيا وروسيا، أمس، أول مناورات بحرية مشتركة بينهما، في وقت يسعى الزعيم الجديد للأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا إلى تعزيز العلاقات مع موسكو.

ويحافظ أكبر اقتصاد في المنطقة على سياسة خارجية محايدة رافضاً الانحياز إلى أي طرف في الحرب الروسية الأوكرانية، أو في المنافسة بين واشنطن وبكين.

لكن الرئيس الإندونيسي الجديد، برابوو سوبيانتو، الذي نُصّب حديثاً تعهد بأن يكون أكثر جرأة على الساحة العالمية، وزار موسكو في يوليو الماضي لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتجرى التدريبات التي تستمر خمسة أيام على مرحلتين في قاعدة بحرية في سورابايا وفي بحر جاوة.