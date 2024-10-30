الصين تكتشف أجهزة تجسس بحرية

قالت وزارة الأمن الوطني الصينية، أمس، إنها صادرت أجهزة تجسس على سطح المحيط وفي أعماق البحر، بما في ذلك «منارات» تحت الماء يمكن أن توجه عبور الغواصات الأجنبية. وأضافت الوزارة أنها اكتشفت أجهزة كانت مخبأة في قاع المحيط، وكانت ترسل معلومات يمكن أن «تمهد مسبقاً لساحة المعركة»، وذلك في مقال نشرته على حسابها الرسمي على تطبيق «وي تشات»، وهو تطبيق التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية في الصين. وذكرت الوزارة أن «قوات الأمن الوطني ضبطت مجموعة متنوعة من الأجهزة التقنية الخاصة المستخدمة في التجسس على المعلومات والبيانات البحرية، مخبأة في مساحات البحر الواسعة»، دون أن تحدد مكان العثور على تلك الأجهزة.