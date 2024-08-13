تايلاند تسعى لوقف شحنات النفايات السامة

تسابق السلطات التايلاندية الزمن لمنع نحو 100 حاوية شحن يُشتبه في أنها تحمل نفايات صناعية خطرة قادمة من ألبانيا من الوصول إلى البلاد. وكانت شبكة بازل للعمل، وهي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة، تتعقب التجارة السامة، وسبق أن حذرت ماليزيا من شحنات نفايات إلكترونية غير قانونية، وقد أبلغت الشبكة تايلاند الأسبوع الماضي أن حاويات مملوءة بغبار أفران القوس الكهربائية الضار في طريقها إلى البلاد. وما يزيد القلق أن إحدى السفن التي تحمل الحاويات لم تعد مرئية على خدمات تتبع الموقع البحري. وتوجد الحاويات على السفينتين (كامبتون وكاندور) التابعتين لشركة «أيه. بي. موللر - ميرسك»، بحسب شبكة بازل للعمل.