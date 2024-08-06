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عسل أصلي
منتج العسل الطبيعي، البريطاني ليني إنغرام يتفحص خلية نحل بمنطقة ويستلي كوتيدج في إيست هتسبيل، غرب إنجلترا. بين عامي 2021 و2022، تم وصف 46% من العسل الذي تم اختباره على حدود الاتحاد الأوروبي على أنه يحتمل أن يكون مغشوشاً، مقارنة بـ14% في عام 2015، وحتى عام 2017. أسس إنغرام شبكة للعسل الأصلي في المملكة المتحدة في عام 2021، لرفع مستوى الوعي حول العسل الطبيعي والتحذير من التهديد الذي يشكله الاحتيال.
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