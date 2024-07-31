الأسطول الروسي يبدأ مناورة بحرية واسعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في موسكو، أمس، إطلاق أسطولها البحري في مناورة بحرية واسعة في بحر الشمال والمحيط الهادئ وبحر البلطيق وبحر قزوين، بمشاركة أكثر من 300 سفينة، وأكثر من 20 ألفاً من البحارة.

وقالت الوزارة إنه سيتم أيضاً نشر ما يصل إلى 50 من الطائرات والمروحيات خلال المناورة التي تستمر عدة أيام. وأوضحت الوزارة أنه تم استبعاد أسطول البحر الأسود المنتشر في الحرب الدائرة ضد أوكرانيا من المناورات.

ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022، عانى أسطول البحر الأسود الروسي خسائر ضخمة، بسبب الصواريخ الأوكرانية والمسيّرات البحرية.