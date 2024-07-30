اليونان تفرض قيوداً لمكافحة تفشي طاعون الماعز

فرضت السلطات اليونانية، أمس، قيوداً على مستوى البلاد بشأن التعامل مع الماعز والأغنام لمكافحة تفشي فيروس قاتل يمثل ضربة جديدة لصناعة الثروة الحيوانية المحلية. وأعلن كوستاس تسياراس، وزير الزراعة والتنمية الريفية، حظر الذبح التجاري للماعز والأغنام، وكذلك نقلها للتكاثر، ما أدى إلى توسيع الإجراءات السارية بالفعل في أجزاء من وسط اليونان، حيث تم الإبلاغ عن تفشي المرض لأول مرة.

ويُعرف فيروس طاعون المجترات الصغيرة أيضاً باسم طاعون الماعز، وهو مرض شديد العدوى، يصيب الماعز والأغنام، ويسبب مرضاً شديداً يؤدي إلى نفوق الحيوانات. ووفقاً للمسؤولين اليونانيين، ليس له تأثير سلبي في صحة الإنسان.