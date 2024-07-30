استقرار نسبي بأسعار المواد الغذائية في سورية

لطالما كان هاجس استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية مصدر قلق للأسر الفقيرة، حيث إن تفاقمها يعني تقليل كمياتها إلى الحدود الدنيا أو حذف بعض الأساسيات منها من لوائح موائدها، وبعد أن فقدت الأمل بانخفاضها كانت تنشد على الأقل استقرارها، وعلى ما يبدو أن هذا ما أخذ يحدث أخيراً، حيث لوحظ استقرار نسبي بأسعار المواد مع بوادر انخفاض طفيف على بعضها، مثل السمون والزيوت والأرز والشاي، وغيرها من المواد المستوردة.

حديث صاحب متجر للسمانة في سوق الشهداء بمدينة درعا كان على غير المعهود، إذ أشار إلى أنه بدأ بتخفيض أسعار أغلب المواد الموجودة لديه، وحتى بيع بعضها برأس المال أو أقل بهدف تصريف ما لديه من كميات كبيرة وبسرعة، وعرض أمثلة على بعض أنواع السمون والزيوت والسكر والأرز وغيرها، والسبب حسب ما أورده أن هناك مؤشرات على أن سعر صرف الليرة سيتحسن وستنخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة، وغمز إلى أنه استقى معلوماته من تجار الجملة بأن تحسناً اقتصادياً يلوح في الأفق، وهناك على ما يبدو انخفاض قادم على الأسعار.