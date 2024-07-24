الفلبين تستعد لظاهرة «لا نينا» وأعاصيرها القوية

تستعد الفلبين لحدوث ظاهرة الطقس «لا نينا» في الشهر المقبل، التي قد تؤدي إلى أعاصير قوية، بحسب ما قال وزير العلوم والتكنولوجيا الفلبيني، ريناتو سوليدوم. وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس، بأن هناك فرصة بنسبة 70% لتطور ظاهرة «لا نينا» بداية من شهر أغسطس المقبل، إذ من المتوقع أن تصل إلى ذروتها في الربع الرابع من العام، وأن تستمر خلال الربع الأول من عام 2025، بحسب ما قال سوليدوم في منتدى بمانيلا. ويوضح الوزير: «في ظل حدوث ظاهرة (لا نينا) التي من المرجح جداً خلالها أن تتعرض البلاد لأعاصير، يجب علينا الاستعداد للأعاصير القوية أيضاً». جدير بالذكر أن التغير المناخي في الفلبين يأتي عقب حدوث ظاهرة «النينو».