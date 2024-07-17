الألمان يشعرون بسوء الأوضاع بعد رحيل ميركل

يشعر معظم الألمان بأن أحوال بلادهم صارت أسوأ منذ رحيل المستشارة المحافظة السابقة أنغيلا ميركل عن المنصب، حسبما أفاد استطلاع رأي جديد أجرته شركة أبحاث الرأي «يوغوف».

وبحسب الاستطلاع، يعتقد 61% من المشاركين أن الأوضاع ساءت منذ تركت ميركل مضمار السياسة في ديسمبر 2021، فيما يرى 25% أن الأمور لاتزال على وضعها تقريباً.

وقالت «يوغوف»، ومقرها المملكة المتحدة، إن 2030 شخصاً شاركوا في الاستطلاع الذي تم عبر شبكة الإنترنت خلال الفترة من 28 يونيو حتى الثالث من يوليو.

وتم اختيار العينة لتعكس معايير السكان مثل سلوك التصويت والاهتمامات السياسية.