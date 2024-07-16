مهرجان الزفاف التقليدي في مقدونيا

مقدونيون يرتدون الأزياء الشعبية، يشاركون في مهرجان «الزفاف» التقليدي في قرية قالكينيك المقدونية الغربية، على بعد نحو 150 كم جنوب غرب سكوبي، في 14 يوليو 2024. ومهرجان قالكينيك التقليدي هو مهرجان سنوي يقام في العطلة المسيحية الأرثوذكسية (يوم القديس بطرس)، إذ يجتمع فيه المقدونيون من أصل جاليتشنيك في هذه القرية الجبلية، ويتزوج العروسان المختاران وفقاً لطقوس الزواج التقليدية في المنطقة.