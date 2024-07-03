إجراءات حماية المناخ تعود بالنفع على صحة السكان

توصل باحثون ألمان إلى أن إجراءات حماية المناخ في الاتحاد الأوروبي تعود بالنفع أيضاً بشكل مباشر على صحة السكان.

وأوضح الباحثون في جامعة هامبورغ، أن تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، أدت إلى انخفاض ثاني أكسيد الكبريت والجسيمات الدقيقة الناعمة وأكاسيد النيتروجين في الهواء. ويُذكر أنه تم تطبيق تجارة الانبعاثات عام 2005. وفي الأساس تشتري أو تحصل كل شركة في الاتحاد على «حقوق انبعاثات»، وهي حدود قصوى لكمية الانبعاثات المسموح بإطلاقها في الجو جرّاء أنشطتها. وإذا تجاوزت الشركة الحدود القصوى من الغازات الدفيئة، فعليها شراء حقوق إضافية، أما إذا أنتجت أقل، فيمكنها بيع هذه الحقوق.