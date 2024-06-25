4 أشهر من الحرارة الشديدة في باكستان

متطوع يرش الماء على الركاب لتبريدهم خلال يوم صيفي حار على طول أحد شوارع كراتشي. وتجاوزت درجات الحرارة 52 درجة مئوية في منطقة السند بجنوب باكستان، خلال السنوات القليلة الماضية.

وفي مدينة يعقوب آباد، وهي المدينة الأكثر سخونة في البلاد، يتحمل السكان أربعة أشهر من الحرارة الشديدة كل عام، غالباً بسبب انقطاع التيار الكهربائي، ويجب عليهم تغيير حياتهم اليومية للنجاة من الحرارة.