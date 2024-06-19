خطط لتطوير الرحلات بين روسيا وكوريا الشمالية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقال لصحيفة «رودونغ شينمون» الرسمية في كوريا الشمالية، بعنوان «روسيا وكوريا الشمالية.. تقاليد الصداقة والتعاون عبر السنين»، نشر على موقع «الكرملين» على الإنترنت، إن «موسكو وبيونغ يانغ ستقومان بتطوير رحلات سياحية متبادلة، وزيادة التبادلات الثقافية والتعليمية والشبابية والرياضية».

وأضاف بوتين: «بالطبع سنطور التفاعل الإنساني بين بلدينا، ونعتزم تكثيف الحراك الأكاديمي بين الجامعات الروسية والكورية، وزيادة الرحلات السياحية المتبادلة، والتبادلات الثقافية والتعليمية والشبابية والرياضية»، بحسب ما ذكرته وكالة «تاس» الروسية للأنباء.