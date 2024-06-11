«الشيوخ الفلبيني» يوقف إنشاء مقره الجديد

أعلن رئيس مجلس الشيوخ في الفلبين، فرانسيس إسكوديرو، أمس، وقف الأعمال الإنشائية في مقر المجلس الجديد بمدينة تاجويج بسبب ارتفاع تكاليف البناء، والتي كان مقرراً لها أن تنتهى في شهر سبتمبر المقبل.

وقال إسكوديرو إنه «حتى مع نهاية عام 2025 لا أعتقد أنه سيتم الانتهاء من إقامة المقر الجديد لمجلس الشيوخ حيث هناك الكثير من الأمور التي هي بحاجة إلى الإعداد والتدقيق والدراسة».

وأضاف أن الميزانية المبدئية لبناء المقر الجديد لمجلس الشيوخ كانت 150 مليون دولار، ولكن هذا الرقم ارتفع بصورة فلكية بعد ذلك ليصل إلى 407 ملايين دولار.