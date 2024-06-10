اتهامات لموسكو بتجنيد مهاجرين وطلاب أجانب

أرغم الكرملين آلاف المهاجرين والطلاب الأجانب على القتال إلى جانب القوات الروسية في حربها ضد أوكرانيا، لتعزيز القوة البشرية في هجومها في منطقة خاركيف، وذلك بحسب ما جاء في تقييمات لمسؤولين أوروبيين. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مسؤولين على صلة بالأمر، القول، إن المسؤولين الروس أصبحوا يهددون، بصورة متكررة، بعدم تمديد تأشيرات الدخول للطلاب والعاملين الشباب الأفارقة ما لم يوافقوا على الانضمام إلى الجيش.

وقال مسؤول أوروبي، إن موسكو تُدرج المدانين بسجونها في الجيش، في حين تم احتجاز بعض الأفارقة في روسيا وإجبارهم على الاختيار ما بين الترحيل أو القتال إلى جانب القوات الروسية.