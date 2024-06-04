قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية يحيون «يوم النصر»

كليتيس بيلي، أحد المحاربين القدامى في الحرب العالمية الثانية، يحيّي الحضور بينما يهتف المتفرجون ويقدمون الامتنان له ولمجموعة من قدامى المحاربين في الحرب العالمية، والذين يسافرون إلى نورماندي شمال غرب فرنسا للاحتفال بـ«يوم النصر»، خلال توديع في مطار أتلانتا الدولي في أتلانتا. و«إنزال نورماندي» هو أكبر عملية إنزال في التاريخ العسكري شنها الحلفاء في السادس من يونيو عام 1944، لفتح جبهة جديدة ضد ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية، وشارك فيها أكثر من مليوني جندي و300 ألف مركبة عسكرية.