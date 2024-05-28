بولندا تحصّن حدودها مع روسيا وبيلاروسيا

طرح مسؤولون عسكريون في بولندا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أمس، خططاً لتحصين حدود البلاد الشرقية مع روسيا وبيلاروسيا.

وتقول بولندا، إن هدفها من هذه الخطط التصدي للأعمال العدائية من جانب روسيا وبيلاروسيا.

وتشمل الأهداف التصدي لمحاولات الهجمات الإلكترونية والتخريب ودفع المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود، وهو ما يصفه المسؤولون بأنه يهدف لزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي.

وخططت حكومة رئيس الوزراء دونالد تاسك لمجموعة إجراءات أمنية تتضمن مجال الفضاء الإلكتروني، بالإضافة لاستثمار بقيمة 2.5 مليار دولار في أمن الحدود الشرقية للبلاد.