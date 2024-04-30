مهرجان أسماك البلطي في البرازيل

تُظهر هذه الصورة ملعقة معدنية عملاقة متصلة مع حفار لتحريك وجمع مرق البلطي، خلال مهرجان سمك البلطي الإقليمي في أرمازيم بالبرازيل في 28 أبريل 2024. ويبلغ عدد سكان أرمازيم ما يزيد قليلاً عن 9000 نسمة، وهي المنتج الرائد للبلطي في المنطقة من البرك.

تعتبر البرازيل رابع أكبر منتج لأسماك البلطي في العالم. وقد شهدت تربية الأسماك تقدماً هائلاً لما يزيد على عقد من الزمان، واتبعت الصادرات التي بدأت منذ نحو خمس سنوات هذا الاتجاه، ما يمثل نقطة تحول لهذا القطاع.

ومن المشترين الحاليين لأسماك البلطي البرازيلي: الولايات المتحدة الأميركية 64%، كولومبيا 9%، الصين 8%. كما تشتري تشيلي وكندا أيضاً الأسماك البرازيلية، خاصةً الشرائح الطازجة أو المجمدة.