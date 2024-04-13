ارتفاع كبير لمنسوب المياه في منطقة كورجان الروسية

قال حاكم منطقة كورجان الروسية، فاديم شومكوف، إنه تم إخلاء قرية كامينسكوي في المنطقة، صباح الجمعة، بعد أن ارتفع منسوب المياه فيها 1.4 متر، خلال الليل. وتطل كامينسكوي على نهر توبول الذي يمر أيضاً عبر مركز منطقة كورجان، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 300 ألف.

وقال شومكوف، إن كورجان قد يعصف بها فيضان في الأيام المقبلة. وأضاف: «لا يسعنا إلا أن نأمل أن يمتد سهل الفيضان على نطاق واسع، وتمتص الأرض أكبر قدر ممكن من المياه، وهو في طريقه»، مضيفاً أنه تجري تقوية سد في كورجان.