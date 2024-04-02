طراد صاروخي روسي يدخل البحر المتوسط

أعلنت «المنطقة العسكرية الشرقية» الروسية أمس في بيان، أن الطراد الصاروخي «فارياج»، التابع لأسطول المحيط الهادئ الروسي، عبر قناة السويس ودخل البحر المتوسط.

وقال البيان «في اليوم السابق، أكمل الطراد الصاروخي فارياج عبور البحر الأحمر، رافعاً علم البحرية الروسية سانت أندرو في المنطقة»، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف البيان «سيعمل الطراد الصاروخي التابع لأسطول المحيط الهادئ في البحر المتوسط وفقاً لخطة التدريب القتالي التي اعتمدها الأسطول من قبل».

وقال البيان إن طاقم السفينة يواصل إنجاز المهمة الموكلة إليه في الرحلة طويلة المدى.