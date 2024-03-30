مشروع قانون فرنسي يحظر التمييز في العمل بسبب نوع الشعر

وافق مجلس النواب في البرلمان الفرنسي على مشروع قانون يحظر التمييز في مكان العمل، على أساس نوع الشعر. ويقول مؤيدو مشروع القانون، إنه يستهدف - في الغالب - النساء السود اللواتي يصففن شعرهن بشكل معين. وقال النائب المستقل في الجمعية الوطنية عن إقليم جوادلوب الفرنسي في ما وراء البحار، وراعي مشروع القانون، أوليفييه سيرفا، إن القانون سيعاقب أي تمييز في مكان العمل، على أساس «تصفيفة الشعر أو لونه أو طوله أو ملمسه». وتوجد قوانين مماثلة في نحو 20 ولاية أميركية حددت التمييز على أساس الشعر كتعبير عن العنصرية. وفي بريطانيا، أصدرت لجنة المساواة وحقوق الإنسان، مبادئ توجيهية بشأن التمييز ضد الشعر في المدارس.

عن «الغارديان»