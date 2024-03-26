الصحف الشعبية في بريطانيا تتعاطف مع أميرة ويلز

أظهرت الصحف البريطانية أميرة ويلز البريطانية كاثرين (كيت) على صفحاتها الأولى في لندن. وكشفت كاثرين عن تشخيص إصابتها بالسرطان، وهي في المراحل الأولى من تلقي العلاج الكيميائي، في بيان بتاريخ 22 مارس 2024. وحظي الخبر بتغطية إعلامية واسعة، وتعاطف شعبي كبير. وفي العادة، تهتم الصحف الشعبية في بريطانيا بحياة أفراد الأسرة المالكة، وتسلّط الضوء على أدق التفاصيل. وهذه المرة يبدو أن جميع الصحف اتفقت على خط واحد، يتمثل في الوقوف إلى جانب الأميرة المريضة، التي تحظى باحترام كبير في أوساط البريطانيين.