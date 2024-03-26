حملة بريطانية لمنع قدوم المهاجرين من فيتنام

أطلقت وزارة الداخلية البريطانية حملة على وسائل التواصل الاجتماعي في فيتنام، لمنع المهاجرين من القدوم إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني. وستستخدم الحملة، التي بدأت أمس، إعلانات على «فيس بوك» و«يوتيوب» لاستهداف أشخاص في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا، قد يفكرون في القيام برحلات غير قانونية إلى المملكة المتحدة.

وقالت وزارة الداخلية إن نسبة متزايدة من مهاجري القوارب الصغيرة هم من الفيتناميين، وهم من بين الجنسيات الـ10 الأولى للمهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي بشكل غير قانوني. وأضافت أنها ستوضح مخاطر التعرض للاستدانة والاستغلال من جانب عصابات تهريب البشر.