حصاد الطحالب في النرويج لاستخدامها في مجالات مختلفة

تلتقط أنجيليتا إريكسن، الشريك المؤسس لشركة «كوفوتن سيويد»، أعشاب البحر المجنحة من مياه المحيط الباردة (+4 درجة مئوية) في فاريد بالقرب من فلاكستاد، في جزر لوفوتين النرويجية. والأعشاب البحرية، مثل أعشاب الكمأة البحرية، وهي نبات من بين العديد من الأنواع المحلية الأخرى، يتم حصادها واستخدامها في قطاعات مختلفة بما في ذلك الطهي وصناعة الأعلاف، لتحل محل التوابل أو الخضار بنكهات مختلفة. وتعد النرويج بلداً غنياً بالطحالب البحرية، إذ يوجد فيها أكثر من 400 نوع من هذه النباتات البحرية.