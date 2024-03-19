الرئيس الألماني لن يهنئ بوتين بفوزه بالانتخابات

قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إنه لن يُهنئ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إعادة انتخابه بولاية رئاسية جديدة، وفقاً لصحيفة «تاجشبيغل» الصادرة في برلين. ونقلت الصحيفة عن المتحدثة كيرستن جاملين قولها: «لن تكون هناك رسالة إلى بوتين».

وقال شتاينماير في منشور يوم الأحد عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، «أنا أفكر اليوم في المواطنين في روسيا الذين يناضلون من أجل الحرية والديمقراطية الذين يعيشون في خطر مستمر، بسبب نظام بوتين. لن ننسى هؤلاء الأشخاص الشجعان».

وكان شتاينماير قد هنّأ بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية السابقة عام 2018.