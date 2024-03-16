نواب يعارضون حظر «تيك توك» في الولايات المتحدة

تعرضت النائبة الأميركية نانسي ميس للسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو حول أسباب تصويتها ضد مشروع قانون يحظر منصة «تيك توك»، فبعد إقرار مشروع القانون في مجلس النواب، تحدثت ميس، وهي جمهورية من ولاية كارولينا الجنوبية، حول قرارها التصويت ضد الإجراء. وقالت: «لقد كنت ضده منذ البداية قبل أن يتدخل أي شخص آخر، وليس من دور الحكومة حظر التطبيقات لأنه لا يوجد أي نص في دستورنا يقر ذلك». من ناحية أخرى، قالت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور جرين، عن ولاية جورجيا، إن معارضة الرئيس السابق ترامب لمشروع القانون لم تؤثر على قرارها بالتصويت ضد مشروع القانون يوم الأربعاء.

عن «النيوزويك»