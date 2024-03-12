1.3 مليون مقعد لقطار الحرمين في رمضان

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية (سار) عن جاهزية قطار الحرمين السريع لاستقبال ضيوف الرحمن لموسم رمضان هذا العام 1445هـ، مؤكدةً اكتمال جميع خططها التشغيلية لنقل ضيوف الرحمن إلى مختلف الوجهات التي يصلها القطار بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وكشفت عن عدد رحلات قطار الحرمين السريع المتاحة خلال موسم رمضان عام 1445هـ، التي تتجاوز 2700 رحلة، بزيادة 9% عن الموسم الماضي، وبعدد مقاعد يتجاوز 1.3 مليون مقعد، بنسبة ارتفاع تقدر بـ26%.

أفادت «سار» بأنه قد تم الانتهاء من جميع الخطط التشغيلية التي اعتمدتها الشركة لموسم رمضان هذا العام، مؤكدةً التزام الشركة بالتنسيق مع شركاء النجاح بتوفير الخدمات والإمكانات التي تسهم في تسهيل أداء ضيوف بيت الله الحرام لمناسك العمرة بيسر وسهولة، ويأتي ذلك ضمن حرص القيادة الرشيدة على تكامل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأشارت إلى أن خطتها التشغيلية لموسم رمضان 1445هـ ستشهد زيادة في القدرة والطاقة الاستيعابية في جميع النطاقات الممكنة من كوادر ورحلات.