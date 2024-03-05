هانوي تتصدر المدن الأكثر تلوثاً في العالم

غطى ضباب دخاني كثيف شوارع العاصمة الفيتنامية هانوي، أمس، وهو ما أدى إلى انخفاض الرؤية بشكل كبير، بسبب تلوث الهواء الناجم عن مستويات عالية من الجزيئات الناجمة عن انبعاثات المركبات والغبار الدقيق المرتبط بعمليات البناء.

وبحسب بيانات مؤشر «إير فيجوال»، المختص بتوفير معلومات عالمية مستقلة عن تلوث الهواء، عبر تطبيق للهواتف المحمولة، بلغت مستويات الجزيئات الصغيرة الخطرة المعروفة باسم بي.إم 2.5 في هواء هانوي 187 ميكروغراماً لكل متر مكعب، في وقت متأخر من يوم الإثنين، (بالتوقيت المحلي)، لتتصدر هانوي قائمة المدن العالمية الأكثر تلوثاً.