الأردن يؤسس خلية اتصال لمواجهة آفة المخدرات

أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، أمس، تأسيس خلية اتصال مشتركة مع العراق وسورية ولبنان تضم ضباط ارتباط لمتابعة المعلومات وتتبع الشحنات حتى وجهتها النهائية، لمواجهة آفة المخدرات.

ونقلت قناة «المملكة» الأردنية عن الفراية قوله، في تصريحات صحافية خلال مشاركته فى اجتماع وزراء الداخلية: العراقي عبدالأمير الشمري، والسوري محمد خالد الرحمون، واللبناني بسام مولوي، أمس في عمّان، إن «خلية الاتصال تعنى بتبادل الخبرات والتدريب والقدرات، ومتابعة المعلومات سواء السابقة أو اللاحقة، والتسليم المراقب، وهو تتبُّع الشحنات الخارجة من الدول إلى وجهتها النهائية».