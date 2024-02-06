وزير الدفاع الفلبيني يتعهد بحماية أراضي بلاده

تعهد وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو (الابن)، أمس، بحماية أراضي البلاد، بعدما هدد الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي بفصل مسقط رأسه جزيرة مينداناو عن بقية الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وقال تيودورو، في بيان موجز، إن « مهمة وزارة الدفاع الوطني هي ضمان سيادة الدولة، وسلامة الأراضي الوطنية على النحو المنصوص عليه في الدستور».

وأضاف تيودورو: «سننفذ هذه المهمة بصرامة سواء في الخارج أو في الداخل».

وتيودورو هو أحدث مسؤول في حكومة الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس يرد على تحذيرات دوتيرتي التي صرح بها الأسبوع الماضي، من أن جزيرة مينداناو ستصبح مستقلة إذا واصل ماركوس خططه لتعديل دستور عام 1987.